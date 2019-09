1.

[math]L[/math]

[math]D[/math]

[math]

D^2 = L^2 + L^2

\; \; \Rightarrow \; \;

D^2 = 2\,L^2

\; \; \Rightarrow \; \;

D = \sqrt{2}\,L\,.

[/math]

[math]D = 36\,\sqrt{2}\,cm[/math]

[math]L = 36\,cm[/math]

[math]2p = 4\,L = 4 \cdot 36\,cm = 144\,cm[/math]

[math]A = L^2 = (36\,cm)^2 = 1296\,cm^2[/math]

2.

[math]L[/math]

[math]H[/math]

[math]

H^2 = L^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2

\; \; \Rightarrow \; \;

H^2 = \frac{3}{4}\,L^2

\; \; \Rightarrow \; \;

H = \frac{\sqrt{3}}{2}\,L\,.

[/math]

[math]2p = 3\,L = 30\,cm[/math]

[math]L = 10\,cm[/math]

[math]H = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 10\,cm = 5\,\sqrt{3}\,cm[/math]

3.

[math]B[/math]

[math]H[/math]

[math]D[/math]

[math]

D^2 = B^2 + H^2

\; \; \Rightarrow \; \;

D = \sqrt{B^2 + H^2}\,.

[/math]

[math]B = 10\,cm[/math]

[math]H = 24\,cm[/math]

[math]D = \sqrt{(10\,cm)^2 + (24\,cm)^2} = \sqrt{676\,cm^2} = 26\,cm\,.[/math]

[math]L = \frac{4}{13} \cdot 26\,cm = 8\,cm[/math]

[math]A = L^2 = (8\,cm)^2 = 64\,cm^2[/math]

[math]L[/math]

[math]D_1[/math]

[math]D_2[/math]

[math]

\small

\left(\frac{D_2}{2}\right)^2 = L^2 - \left(\frac{D_1}{2}\right)^2

\; \; \Rightarrow \; \;

\frac{D_2}{2} = \sqrt{L^2 - \frac{D_1^2}{4}}

\; \; \Rightarrow \; \;

D_2 = 2\,\sqrt{L^2 - \frac{D_1^2}{4}}\,.

[/math]

[math]D_1 = 10\,cm[/math]

[math]L = \frac{26\,cm}{2} = 13\,cm[/math]

[math]D_2 = 2\,\sqrt{(13\,cm)^2 - \frac{(10\,cm)^2}{4}} = 2\,\sqrt{144\,cm^2} = 24\,cm[/math]

[math]A = \frac{D_1 \cdot D_2}{2} = \frac{(10\,cm) \cdot (24\,cm)}{2} = 120\,cm^2[/math]

Disegnando un bel quadrato di lato, la diagonalelo divide in duetriangoli rettangoli isosceli ai quali è applicabile il teorema di Pitagora Alla luce di ciò, sapendo cheallora segueDisegnando un bel triangolo equilatero di lato, l'altezzalo dividein due triangoli rettangoli ai quali è applicabile il teorema di Pitagora:Alla luce di ciò, sapendo cheallorasegueDisegnando un bel rettangolo di basee altezza, la diagonalelodivide in due triangoli rettangoli ai quali è applicabile il teorema di Pitagora:Alla luce di ciò, sapendo che, allorasegueA questo punto, se un quadrato ha latoallora segue che l'area è pari adInfine, disegnando un bel rombo di lato, le diagonalilodividono in quattro triangoli rettangoli ai quali è applicabile il teoremadi Pitagora:Alla luce di ciò, sapendo cheedallorae quindi l'area è pari ad