[math]

\begin{cases} x + y = 38000 \\

x + z = 29000 \\

y + z = 27000 \end{cases}

[/math]

In questo caso il problema non presenta reazioni complesse tra i dati - quindi non devi chiederti troppo a monte come assegnare le incognite e come calcolare - lo puoi risolvere ponendorisparmi anna = xrisparmi luisa = yrisparmi andrea = zhai il seguente sistema:... sistema in tre equazioni e tre incognite.