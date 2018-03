Io lo risolverei così (magari in modo meno scientifico, ma più intuitivo e più adatto per una scuola media.

Il muro si compone di 7 segmenti di cui 5 già costruiti e 2 da costruire.

I cinque segmenti già costruiti corrispondono a 350 mattoni

Rappresentazione grafica del muro: -|-|-|-|-|-|-

350 : 5 = 70 (mattoni che sono serviti per costruire un'unità)

Poiché la parte che rimane da costruire si compone di 2 due unità, basta fare

2 x 70 = 140 (mattone che mi servono per completare la costruzione del muro)