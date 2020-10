[math] h = l \times \frac{\sqrt{3}}{2} [/math]

[math] h = l \times 0,866 [/math]

Ciao Alberto, mi vengono due modi per risolvere il problema, ma se sei in quarta elementare non so quale conosci - spero almeno uno dei due.Il primo è di calcolare l'area con la formula di Erone per poi calcolare l'altezza a ritroso (servendoti della formula inversa di "base per altezza diviso due" ) .Il secondo è di utilizzare una formuletta che dovresti trovare sul libro, ovverooppure (forse è più probabile che trovi questa)Credo che uno di questi metodi lo conosci, ma se non è così mi spiace e passo la mano ad altri utenti.