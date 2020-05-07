Grazie a chi mi aiutera , 1) UN CUBO HA LO SPIGOLO LUNGO 12 CM. CALCOLA LA DIAGONALE E L'AREA DELLA SUPERFICIE TOTALE.
2)CALCOLA L'AREA DELLA SUPERFICIE TOTALE DI UN CUBO SAPENDO CHE LA SUA SUPERFICIE LATERALE E DI 5776 cm2
3)CALCOLA L'AREA DELLA SUPERFICIE TOTALE DI UN CUBO SAPENDO CHE IL PERIMETRO DI UNA FACCIA E DI 116 cm2
4) CALCOLA L'AREA DELLA SUPERFICIE LATERALE , DELLA SUPERFICIE TOTALE E IL VOLUME DI UN CUBO AVENTE LO SPIGOLO LUNGO 18 cm
5)CALCOLA IL VOLUME DI UN CUBO , SAPENDO CHE L'AREA DELLA SUA SUPERFICIE TOTALE E DI 1350 cm2
6)LA SOMMA DEGLI SPIGOLI DI UN CUBO MISURA 108 cm .CALCOLANE L'AREA DELLA SUPERFICIE LATERALE , L'AREA DELLA SUPERFICIE TOTALE E IL VOLUME.
GRAZIE MILLE A CHIUNQUE RIESCA AD AIUTARMI !! <3 scadono oggi alle 18 pls!
- Matematica - Medie
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Aiuto pls scadono oggi alle 18:00
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