Ciao,

la mia risoluzione probabilmente non è quella che bisognerebbe usare come da teoria, ma la trovo più semplice e cercherò di spiegartela così come la faccio.

Prendi un quadrato ABCD e un rettangolo EFGH. Equivalenti significa che hanno la stessa area, ma tu hai il perimetro del quadrato, perciò partiamo da qui.

Dobbiamo trovare l'area di uno per sapere quella dell'altro. Dato che abbiamo solo i dati del quadrato prendiamo lui come punto di partenza. Sappiamo che il lato di un quadrato è uguale a 2p/4, perciò: l = 2p/4 = 40/4 = 10cm. Ora troviamo l'area che è l^2: Aquad = l^2 = 100cm^2

Ora che conosciamo le 2 aree, perchè come detto Aquad=Arett, possiamo ragionare sul rettangolo. Il testo dice che la base è quattro volte l'altezza, ovvero il quadruplo. Definiamo l'altezza come x e la base come 4x, poichè 4 volte l'altezza.

Ora arriva la parte un po' più complicata. Dividiamo il rettangolo in metà sul lato lungo, noterai 2 rettangoli con dimensioni x per altezza e 2x per base. Questi 2 rettangoli che si sono formati andranno di nuovo divisi a metà per il lato lungo andando a formare altri 4 quadrati con dimensioni x * x. Sappiamo che Arett=100cm^2, e che quindi l'area di un quadrato è: A1quad=Arett/4=100cm^2/4=25cm^2. Per conoscere il valore di x, ovvero del lato di ogni quadrato basta prendere la radice dell'area, ovvero: l1quad = rquad(A1quad) = rquad(25) = 5cm. Ora torniamo al rettangolone iniziale. Sappiamo che x=5cm, ovvero altezza = 5cm. Calcoliamo la base: 4x = 20cm. Per verificare che sia tutto corretto calcoliamo l'area, se è uguale a quella del quadrato i dati sono corretti: Arett = b*h = 20*5 = 100cm^2. I dati sono corretti.

Sapendo che 2prett = (b+h)*2 calcoliamo il perimetro: 2p = (20+5)*2 = 25*2 = 50cm.

Ecco tutto, spero ti sia tutto chiaro. Se hai altri dubbi scrivili qui sotto.

Saluti.