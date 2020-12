aiuto geometria problemi

aiuto geometria problemiN.1= di un prisma detto sai che ha per base un quadrato, è altro 15 cm ed ha l’area laterale di 720 cm^3. Calcola la misura del quadrato di base.(risultato 12cm)N.2=Un prisma retto ha per base un triangolo equilatero agente il lato di 17 cm. Calcola la misura dell’altezza del prisma sapendo che la sua area misura 3213 cm^2 (risultato 63cm)N.3= un prisma retto ha per base un triangolo rettangolo la cui ipotenusa misura 65cm ed è i 5/4 del cateto maggiore . Calcola l’altezza del prisma sapendo che l’area laterale mjsifa 13572 cm^2 (risultato 87cm)Calcola la misura dell’area di base di un prisma regolare a base triangolare che ha area totale di 729 m^2 e area laterale di 329 m^2 (risultato 200 m^2)