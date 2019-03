dividi 15 per 3 = 5 cm misura di un'unità

moltiplichi 5 cm x 4 = 20 cm misura cateto maggiore

Applichi il teorema di Pitagora per trovare l'ipotenusa

Quindi, ora che conosci la misura dei due cateti e dell'ipotenusa puoi continuare regolarmente per trovare l'sarea e il perimetro