Ciao,

vediamo in ordine i tre problemi.

N°1)

Partiamo dalla definizione di velocità media:

V= Spazio percorso/Tempo impiegato e si misura in m/s oppure km/h

Conosciamo la velocità dell'aereo (1800 km/h)e lo spazio percorso (270 km), dobbiamo calcolare il tempo, usiamo la formula inversa:

da

[math]v=\frac{s}{t}[/math]

[math]t=\frac{s}{v}[/math]

[math]t=\frac{270 km}{1800 km/h}=0,15 h[/math]

[math]t=\frac{s}{v}[/math]

[math]t=\frac{s}{v}[/math]

[math]t=\frac{2700 km}{36 km/h}=...[/math]

abbiamoora dobbiamo solo inserire i numeri:convertiamo 0,15 ore in minuti moltiplicando per 60 e otteniamo: 0,15x60=9 minuti.N°2)Anche qui la stessa formula però essendo v in m/s, convertiamo la distanza da km a metri: 2,72km =2,72x1000 = 2720 mEd ora il tempo:il calcolo ora puoi completarlo tu...N°3)Distanza percorsa= 12 kmTempo impiegato= 20 minutivelocità in km/h?convertiamo i minuti in frazione di ora: dividiamo per 60..20 minuti= 20/60 = (1/3)hadesso possiamo fare l calcolo:v=12km/(1/3)h=12x3 km/h)=36 km/hQuanto tempo impiegherebbe a percorrere 2700 km viaggiano alla stessa velocità?Completa tu !!