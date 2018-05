Aiuto! Consigli su qualche libro da leggere? Sono una divoratrice di libri. Ho sempre letto libri in stile Harry Potter, Hunger Games ecc e libri di autori come Dan Brown, Glenn Cooper...Ora ho voglia di iniziare un nuovo libro ma non so proprio cosa potrei comprarmi. Avrei trovato un libro da leggere intitolato "Mio fratello rincorre i dinosauri" ma si allontana dal mio stile anche se credo sia una bellissima storia...Avete consigli? O mi butto su quel libro?