1. Arcam armillarum matrona habet -> Armillarum arca a matrona habetur = Dalla matrona è posseduto uno scrigno di bracciali



3. A piratis insularum incolae fugantur -> Piratae insularum incolas fugant = I pirati mettono in fuga gli abitanti delle isole



4. Ab athletis victoriae gloria petitur -> Athletae victoriae gloriam petunt = Gli atleti cercano la gloria della vittoria



5. A puellis rosarum coronae deae Minervae praebentur -> Puellae deae Minervae rosarum coronas praebent = Le fanciulle offrono ghirlande di rose alla dea Minerva



6. Procellas nautae vitant -> Procellae a nautis vitantur = Le tempeste sono evitate dai marinai



7. A poetis dearum fabulae canuntur -> Poetae dearum fabulas canunt = I poeti cantano i miti delle dee



8. Miseria ab agricolis timetur -> Agricolae miseriam timent = I contadini temono la miseria



9. Herbae, non rosae ab ancillis reperiuntur -> Ancillae herbas, non rosas reperiunt = Le ancelle trovano erbe, non rose