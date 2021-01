1. Domina filiarum pigritiam punit -> Filiarum pigritia a domina punitur = La pigrizia delle figlie è punita dalla padrona.3. Puellae legunt rosas -> Rosae a puellis leguntur = Le rose sono raccolte dalle fanciulle4. Persae pugnam vincunt -> Pugna a Persis vincitur = La battaglia è vinta dai Persiani5. Vigiliae perfugas catenis vinciunt -> Perfuga catenis a vigiliis vinciuntur = I disertori sono legati con le catene dalle sentinelle6. Athenarum incolae copias mittunt in hostes -> Copiae ab Athenarum incolis mittuntur = Truppe sono mandate dagli abitanti di Atene7. Poeta patriae historiam non scribit: naturam cantat -> Patriae historia a poeta non scribitur: natura cantatur = Dal poeta non è scritta la storia della patria : è cantata la natura8. Puellae rosarum coronas in aris ponunt -> Rosarum coronae in aris a puellis ponuntur = Ghirlande di rose sono poste sugli altari dalle fanciulle9. Provinciae incolae hostias necant -> Hostiae a provinciae incolis necantur = Vittime sono uccise dagli abitanti della provincia