vi prego...versione latino.....per favore

Ubi tibicines cornibus signum pugnae dederunt, nostri milites gladios manibus strinxerunt et statim contra hostium aciem ad proelium processerunt.Pompeiani quoque celeriter ad congressum universi cursu moverunt et forti animo pugnam susceperunt. Nam et tela nostrorum exceperunt et impetum legionum et peditatus sustinuerunt et ordines diu servaverunt. Simul equitatus a sinistro Pompei cornu in planitie procucurrit et multitudo sagittariorum et funditorum in acie restitit. Hostium impetum equitatus noster non sustinuit et lento gradu paulisper recessit:sic equites Pompei aciem nostram a latere aperto circumvenerunt. Tum Caesar,quia nostros in gravi discrimine videbat, tertiam et quartam aciem praemisit in subsidium suorum. Pompeiani impetum novorum militum sustinere non valuerunt, universi terga verterunt et in proximum montem recesserunt.

Quando i trombettiri diedero il segno dell'inizio della battaglia, i nostri soldati presero in mano le spade e si incamminarono contro i nemici. Anche i pompeiani si mossero velocemente e presero la battaglia di petto. Infatti sia gli archi dei nostri, sia l'impeto delle legioni e dei bersaglieri sostenevano tutto e davano forza. Da sinistro un cavaliere dell'ala di Pompeo se ne andò verso valle e fu trafitto da una marea di frecce. la cattiveria dei nemici non sostenne e lentamente morì: così i cabalieri di pompeo circondarono noi. Allora Cesare, poiché vedeva noi in difficoltà, mandò avanti il 3 ed il 4 schieramento, in aiuto ai suoi. La cattiveria dei pompeiani si abbatté, e tutti vennero distrutti, contro un monte.