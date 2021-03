Vi prego potete aiutarmi con questa versione ??

In tecto stabuli gallus cum gallinis quiescebat, cum callida vulpes pervenit et dixit: “Laetissimam rem nuntio vobis: nunc habuerunt finem inimicitiae et odia inter animalia, atque inter homines et animalia. Ambulant cum leonibus cervi, cum lupis oves, cum felibus mures. In mari pisces piscatores non timent, nec cervi in montibus venatores. Etiam vulpes iungent pacem cum gallinis. Proinde vos moneo ut de tecto descendatis ut etiam nos amicitiam possimus iungere!”. Tum gallus: “Bene mones. Nunc etiam canis venit ut nostrae amicitiae testis sit”. Hic verbis vulpes exterrita est: “Animalia inter se pacem fecerunt, sed fortasse canes”, inquit, “adhuc hoc ignorant. Valete”.