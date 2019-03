vi prego aiutatemi cn questa versione

Trovata!!

Filippo, re della Macedonia, sebbene s'applicasse in pratica per tutto il (suo) tempo in faccende relative alla guerra ed all'amministrazione dello Stato, ciononostante non s'astenne mai dalla musa liberale e dagli studi umanistici; inoltre, si dice che la maggior parte delle cose che fece e delle parole che disse (le fece e le disse) con finezza e gusto. Son giunte fino a noi raccolte di sue lettere, piene sia d'eleganza che di saggezza, come (ad esempio) lo è quella nella quale annunziò al filosofo Aristotele che gli era nato un figlio, Alessandro.

Tale lettera, poiché contiene un incoraggiamento ad occuparsi dell'educazione dei figli con cura e diligenza, (mi) è parso opportuno riportarla, come ammonimento per i genitori:

"Filippo saluta il filosofo Aristotele. Sappi che mi è nato un figlio, per la qual cosa rendo grazie agli dèi: non tanto perché sia nato, quanto per il fatto che ha avuto la fortuna di nascere al tempo. Infatti, educato ed istruito da te, egli senza dubbio diverrà degno di me".