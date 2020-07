posso aiutarti solo nella prima xk non vedo l'allegato...mi dispiace tantissimo

ACHILLE E PRIAMO:TRADUZIONE

1)Dopo che accolse l'annuncio della morte di Patroclo, Achille avanzò fuori dalle fortificazioni, emise un lugubre ululato e infuse il terrore a tutti i Troiani; presto ritornò in battaglia con l'esercito e fece un'ingente strage di nemici. Dopo sfidò Ettore ad una singolare battaglia, l'assassino di Patroclo, uccise l'avversario e trascinò il corpo il corpo legato al carro per la polvere insanguinata fino alla tenda. Allora Priamo, il vecchio re di Sparta, si diresse di notte con un aiuto attraverso gli accampamenti dei Greci alla tenda di Achille. Il vecchio aveva Mercurio come compagno, coprì il re con una densa nebbia e lo condusse incoume per gli accampamenti dei Greci. Quando arrivò alla tenda di Achille Priamo si stese a terra, promise un pagamento di una grande ricompensa e chiese con voce supplichevole pil corpo del figlio per la sepoltura. Commoventi parole toccarono l'animo di Achille: infatti lo sguardo di Priamo ammonì gli eroi dell'immagine del padre; inoltre il destino triste minacciava anche Achille. Perciò il Pelide accettò Priamo con umanità, restituì il corpo del figlio e riportò incolume il vecchio alla città.

