Versioni Latino urgenti

Duo fratres - Due fratelli

Un povero pastore, di nome Faustolo, aveva due figli, Bruto e Nerone. Questo, bravo bambino, era amato dai genitori di più di quello, che tutti ritenevano essere sciocco. Questi con il loro cane cercavano le pecore, che vagavano per i monti e le valli. Tuttavia, mentre si trovavano lontano dalla casa del padre, il sole tramontava, e la notte senza luna rendeva le strade buie non era facile trovare a terra le orme delle pecore che vagavano; contemporaneamente si vedevano in cielo nuvole scure, dalle quali iniziava a cadere a terra una neve bianca; poco dopo tutta la terra, i colli, i monti e i campi sono ricoperti da alta neve, e i bambini non riescono più a tornare a casa, poiché non trovano in nessun modo la strada. Vagano per molte ore attraverso i boschi sui monti; tuttavia quando sono troppo stanchi, cercano un grande albero e là giacciono a terra quasi morti. L'aria era molto fredda.Allora Bruto dal collo del fratello prende una catenella con un anello, che mette al collo del cane. “Forza!” dice al cane, “va' a casa e cerca il padre!”. Ma mentre i bambini sono là, il pastore e sua moglie, che li aspettavano a casa, avevano paura, poiché era notte, e non li vedevano tornare. Ma ecco! Il pastore sente il cane che abbaia vicino alla porta; quando apre la porta, vede il cane che portava al collo la catenella di suo figlio. Esce di casa e con il suo buon cane, che lo conduce per la pianura e i sentieri della montagna, giunge proprio presso l'albero sotto il quale entrambi i bambini giacevano nella neve. Nerone , che era coperto dalla calda tunica del fratello, dormiva sereno, e il fratello lo abbracciava; ma il corpo di Bruto, che era nudo, poiché con i suoi vestiti copriva Nerone, era rigido a causa della neve e del ghiaccio: infatti il bravissimo bambino, che tutti reputavano essere sciocco e deridevano, era morto valorosamente, poiché voleva proteggere e custodire il fratello minore e sapeva che era necessario coprire il suo corpo freddo. Il padre, vedendoli, non poteva trattenere le lacrime.A breve metto anche l'altra