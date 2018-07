VERSIONI LATINE: fRUGALITà DEGLI ANTICHI ROMANI E INELUTTABILITà DEL DESTINO

ciao a tutti.. avrei cortesemente bisogno della traduzione di due versioni .

la prima si intitola '' IL TEMPIO DI GIANO'': Numa,regno potitus,urbem novam,conditam vi et armis,legibus ac moribus de integro rursum condere parat. itaque, ratus Romanorum animos inter bella efferatos mitigandos esse,Iani templum aedificavit,quod apertum significaret civitatem in armis esse,clausum omnes populos circa pacatos esse. Post Numae regnum templum bis tantum clausum fuit: semel post Punicum primum bellum,iterum post bellum Actiacum,cum terra marique pax ab imperatore Cesare Augusto parta est. Numa autem Iani templum numquam aperuit atque,cum omnes populos finitimos societate ac foederibus iunxisset,arbitratus est deorum metum iniciendum esse Romanorum animis,qui solum hostes et disciplinam militarem timebant. quod cum facere non posset sine commento miraculi,simulavit se noctu cum nymphia Egeria congredi,a qua moneretur ut sacra institueret''.

La seconda si intitola ''FRUGALITà DEGLI ANTICHI ROMANI'':

''apud veteres Romanos parsimonia et tenitas victus atque cenarum non solum domestica disciplina custodita est,sed legum complurium sanctionibus. in vetere senatus decreto principes civitatis iubentur non maiorem semptum in singulas cenas facere,quam centenos vicenosque aeris asses,praeter olus et fat et vinum;neque vino alienigena,sed patrio,uti;neque argenti in conviviio plus quam libras centum iferre. post id senatusconsultum lex Fannia lata est,quae Iudis Romanis et aliis quibusdam diebus ,in singulos dies,centenos asses consumi concessit. postea Lucius Sila dictator legem tulit,qua,feriis quibusdam sollemnibus,sestertios tricenos in cenam insumendi potestas dabatur. Lege Aemilia non sumptus cenarum,sed ciborum genus et modus praefinitus est. Postremo,Caesare Augusto imperante, lex Iulia sanxit ut profestis diebus ducenti sestertii insumerentur,kalendis,idibus,nonis et aliis quibusdam festivis diebus,trecenti;nuptiis autem et repotiis mille''.



