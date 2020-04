versioni e domande versione

Help per due versioni e alcune domande sull’ultima versioneNarcisoNarcissus puer eximiae pulchritudinis fuit. Parentes quondam vatem Tiresiam de filii fato consuluerant et Tiresia sic responderat: “Ne aspiciat umquam («non guardi mai») Narcissus faciem suam, si senectutem attingere cupit”. Mater et pater Tiresiae oraculum stultum iudicavērunt; sed res oraculum confirmavērunt. Olim Narcissus, iam adulescens, feras in silvis agitabat. Valde sitiebat et apud liquidum fontem constitit, sed dum bibit effigiemin aqua aspexit et: "Rem mirabilem” dixit “video: numquam vero faciem tam pulchram vidi, neque videbo”. Haec adulescenti pernicies fuit: nam Narcissus amore faciēi suae arsit, diu languit et cibo potioneque se («si» pron. riflessivo) abstinuit, denique oculos suos operuit et animam efflavit. Cesare sorprende i soldati di Pompeo In Pompeii castris milites Caesaris, postquam Pomprianos in fugam miserat, vidērunttrichilas structas, magnum argenti pondus, tabernacula recentibus caespitibus plena et etiam hederā protecta. Ista multa signa nimiam luxuriem et victoriae fiduciam designabant Pompeiani eventum illīus diei non timebant et eos («li» pron.) in magna quiete impetus hostium deprehenderat. Pompeius, dum intra vallum Caesariani intrabant, omnem spem in fuga reposuit: e castris se («si» pron. riflessivo) eiecit, magna celeritatecum paucis suis ad mare pervēnit navemque conscendit. Tum vero Pompeius tutus deploravit de militibus suis, qui ex eius sententia («che a parer suo») fidem non servavērant et perniciem ei («gli» pron.) paravérant.1. Elenca i nomi della 5ª declinazione (specificando la carta d’identità)2. Elenca i verbi al piuccheperfetto con la carta d’identità3. Trova le subordinate temporali ed elencale4. Quale complemento esprime “cum paucis suis”?5. Quale complemento esprime “de militibus suis”?grazie in anticipo