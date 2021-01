!!!!versioni d latino!!!!m aiutate x favore....grz 1000...bacio

1-Romanum imperium exordium habet a Romulo,filio Rheae Silviae et Martis, belli dei. Romulus parvum oppidum in Palatio condit et ex nomine suo Romam vocat.

Multi viri ex agris oppidisque vicinis Romam conveniunt et novum populum constituunt.

Quia uxores non habent, Romulus invitat ad spectaculum ludorum Sabinos, finitimum populum. et eorum feminas rapit. Propter iniuriam Sabini Romanis bellum indicunt, sed proelio vincuntur.

Anno tricesimo septimo regni Romulus, ut fama fert, ad caelum ascendit et ut deus colitur. Postea Numa Pompilius regnat, qui nullum bellum gerit, sed Romanis bonas leges dat et multa templa Romae aedificat.

Numae Pompilio Tullus Hostilius succedit.

Tullus bella renovat, Albanos et alios populos finitimos proelio vincint.

Postea Ancus Marcius, Numae filiae filius, imperium suscipit. In Latinos pugnat, Aventinum et Ianiculum oppido addit; apud ostium fluvii Tiberis Ostiam condit



2-In agris dura et laboriosa vita est, sed agricolae assiduas curas et creba incommoda aequo animo ferunt. Cum aurora apparet, agricolae impigri iam vigilant; rastros, sarcula, palas magna cum sollertia parant, agros frugiferos aratro arant, aridas glebas irrigant, frumentum condunt, in hortis de malis pirisque mala et pira decerpunt, in vineis vindemiam faciunt. Interdum murum vel fossam vel puteum aedificant aut casam reficiunt. Cum stella Vesper nuntiat vesperum, agricolae tauros, vitulos, equos in stabula reducunt, dum feminae lucernas accendunt et parcam mensam parant. Post cenam in area avia pueris puellisque pulchras fabulas narrat.

A poetis agricolarum vita beata appellatur, quia agricolae magnas divitias non habent et avaritiam ignorant: divitiae enim saepe causa aerumnarum sunt, avaritia semper virorum animos turbat. Agricolarum domiclia neque marmoreis columnis neque pretiosis tabulis neque splendidis statuis ornata sunt, sed industrii et parci agricolae vitam tranquillam agunt.

3-Graecia clara et pulchra Europae paeninsula est, sed Graeciae territorium plerumque montuosum est, itaque ob iniquam locorum naturam solum non admodum frugiferum est et caelum quoque interdum asperum est. Tamen in Graecia magnus agricolarum numerus est: agricolae magno cum studio oleas et vineas colunt et magnam vini oleique copiam ferunt.

Graeci non solum agricolae impigri sed etiam periti nautae sunt:Athenis et Corintho solvunt et per Aegaeum pelagus ad insulas Cretam, Rhodum, Cyprum vel ad Asiae Africaeque oras perveniunt et magna negotia cum multis populis gerunt.

Graeci deorum auxilium semper invocant et eorum iram magnopere timent: ergo pulchra templa aedificant et variis caerimoniis et sacrificiis deos colunt; deis deabusque enim copiosa dona praebent, sed Superis victimae albae sacrificantur, Inferis nigrae.

