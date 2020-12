VERSIONE URGENTE (295127)

Fuerant inter Athenarum et Peloponnesi incolas iurgii causae. Peloponnesii ob asperam annonae penuriam in Atticam venierant, incolas ex agris campisque pellebant et ad oppidum castra ponebant. Bellum autem multis proelis variaque fortuna diu gerebatur: legati Delphii igitur mittebantur Peloponnesiis et oracula consulebantur. Ita Pythia respondebat: "Athenarum tyrannum non necate Peloponesii: sic habebitis".