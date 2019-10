Versione trpp urgenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

mi potete dire la traduzione di questa versione per favore



Agricolae profecto(certamente) homines sapientissimi sunt. Nam frugalissimam vitam degunt, honores aut supellectilem sumptuosam non appetunt, neque mensas dapibus nimis exquisitis instructas; ideo vita agrestis plurimis bonis referta est. Sed agricolae etiam insignibus virtutibus prediti sunt: morum integritate, laborum patientia(sopportazione delle fatiche), modestia vitae, in victu temperantia. In agricolarum vita quidem curae non desunt: nam segetes diuturnis laboribus egent et crebris tempestatum mutationibus obnoxiae sunt. Praeterea nonnulli agricolas incultiores quam urbis incolas litteris et artibus(nelle lettere e nelle arti) existimant: attamen ruri(locativo) corpora saniora crescunt, ideoque vita agrestis saluberrima quoque est. Apud antiquissimos Romanos viri maxime egregii, permagnis honoribus ornati, arva diligenter colebant et ad urbem cum necesse erat(quando era necessario) veniebant. Cincinnatus, sicut omnibus notum est, post dictaturam triumphum recusavit, imperii signa deposuit et ad aratrum revertit. M'Curius(leggi Manius Curius), postquam de plurimis populis triumphaverat, extremum tempus aetatis in vita rustica consumpsit.