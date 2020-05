Ciao a tutti.. mi servirebbe una mano con la traduzione di questa versione.. Si potrebbero avere anche i casi dei sostantivi? Grazie in anticipo.Pericles , Xanthippi filius , vir egregio ingenio bonisque omnibus disciplinis ornatus , Atheniensium rem publicam multos annos rexit et omnes duces non solum fide ac virtute , sed etiam omnibus rebus , sive publicis , sive privatis , superavit . Assiduis enim largitionibus civium gratiam sibi conciliaverat et in bello rei militaris peritum se praebuerat . Itaque cives in Pericle omnem spem collocaverunt quia ille ( " egli ” , nom . sing . m . ) domi militiaeque res bene gerebat . Praeterea Athenas splendidis monumentis decoravit , templa ex marmore aedificavit , Amphipolim ( “ Anfipoli ” , acc . sing . f . ) Thuriosque colonos deduxit , apud omnes populos urbis famam auxit . Pestilentia decessit secundo Peloponnesiaci belli anno ; Periclis mors rerum adversarum initium et Atheniensis rei publicae perniciei causa fuit .