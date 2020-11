versione per domani! plz

Quondam audacissima aquila vulpinos catulos sustulit et in nido suo posuit: desiderabat enim pullis suis gracillimis escam praebēre. Vulpes mater sub aquilae altissimam arborem venit atque malevolentissimam rapacem imploravit: «Ego debilior quam tu sum: oro te, tantum luctum a me miserrima arce!». Sed aquila vulpis miserrimae precem contempsit, quod tutior erat in altis-sima arbore. Tum vulpes ab ara deorum ardentem facem prehendit totamque arborem flammis circumdedit: hosti mortem atrocissimam promittebat, etiam cum damno sanguinis sui. At aqui-la superbissima, quia mortis acerrimae periculum videbat, suos servare desideravit atque supplex vulpi natos tradidit. Interdum sublimes debent humiliores metuere, quia humiliores facillimam vindictam parant