Versione Livio compito

Spes unica imperii populi Romani, L. Quinctius trans Tiberim, contra eum ipsum locum ubi nunc navalia sunt, quattuor iugerum colebat agrum, quae prata Quinctia vocantur. Ibi ab legatis - seu fossam fodiens palae innixus, seu cum araret, operi certe, id quod constat, agresti intentus - salute data in vicem redditaque rogatus ut, quod bene verteret ipsi reique publicae, togatus mandata senatus audiret, admiratus rogitansque 'satin salve?' Togam propere e tugurio proferre uxorem Raciliam iubet. Qua simul absterso pulvere ac sudore velatus processit, dictatorem eum legati gratulantes consalutant, in urbem vocant; qui terror sit in exercitu exponunt. Navis Quinctio publice parata fuit, transuectumque tres obviam egressi filii excipiunt, inde alii propinqui atque amici, tum patrum maior pars. Ea frequentia stipatus antecedentibus lictoribus deductus est domum. Et plebis concursus ingens fuit; sed ea nequaquam tam laeta Quinctium vidit, et imperium nimium et virum ipso imperio vehementiorem rata. Et illa quidem nocte nihil praeterquam vigilatum est in urbe.

Allora questa era la versione del compito.

Ho fatto diversi errori..e vorrei solo sapere se con questi errori potrei prendere la sufficienza.

Ho tradotto contra eum= contro di lui e non di fronte a lui;

ho tradotto data la sua salute invece di saluto, ho tradotto qui terror sit come una causale invece che come interrogativa indiretta, non ho tradotto le parole obviam ed excipiunt fermandomi a " fatti uscire i tre figli". Ho tradotto pars maior come "parte maggiore è quella del padre" e non dei senatori.

e la parte finale vigilatum est l'ho tradotto come "Quinzio fu vigilato" e non= si vigilò.

So che sono errori stupidi e anche gravi, ma quanto potrei prendere? Per favoree rispondete