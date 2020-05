VERSIONE LATINO urgenteee

Ciao! Da sola non riesco a fare questa versione. Mi serve traduzione e analisi ( analisi tipo declinazioe numero e persona e per i verbi coniugazione tempo e modo) Perfavore!URGENTEEEEEEccola:Samnitica bella graviora quam Gallica fuerunt. Primo tempore Samnites Romanos apud Furculas Caudinas gravi clade profligaverunt. Postea autem Papirius Cursor consul, clarus dux, Samnitium copias vicit. Tamen Samnites, tam pertinaces quam feri, bellum reparaverunt et Quintum Fabium Maximum, consulem non minus strenuum quam Papium, vicerunt. Deinde Quintus Fabius, vehementiore virtute quam hostium protervitate, Samnites devicit. Etiam Cornelius Rufinus et Curius Dentatus consules ingentibus proeliis hostes profligaverunt et tandem tam diuturnum bellum finem habuit. Samnites audaciores fortioresque quam ceteri Italiae populi fuerant.Vi prego aiutatemi!Mi serve x domani!!!!Vi pregoooooooAIUTATEMIIIII