VERSIONE LATINO URGENTE PER DOMANIII

Alcuni provvedimenti di Augusto

Affinché più cittadini prendessero parte all'amministrazione della repubblica, escogitò nuovi compiti: la cura delle opere pubbliche, delle strade, degli acquedotti, la sovrintendenza della città, un triumvirato per eleggere il senato e un altro triumvirato per passare in rassegna le torme di cavalieri. Creò nuovamente i censori e accrebbe il numero dei pretori. Permise ai figli dei senatori, affinché si abituassero più rapidamente alla vita pubblica, di indossare il laticlavio con la toga virile e di prendere parte all'adunanza del senato. Fece un censimento della popolazione quartiere per quartiere e, affinché la plebe non fosse distolta troppo di frequente dalle occupazioni a causa della distribuzione di grano, stabilì di distribuire tessere (per ricevere grano) tre volte all'anno. Ristabilì anche l'antico regolamento dei comizi, dopo aver punito la corruzione elettorale con diverse pene. Inoltre per preservare il popolo incorrotto da ogni miscuglio di sangue straniero e servile, concesse la cittadinanza Romana in maniera assai parsimoniosa e stabilì la maniera di affrancare.