VERSIONE LATINO ULISSE E POLIFEMO URGENTE

Polyphemus cyclops, pastor eximia corporis magnitudine, in fronte unum oculum habebat; in amplis speluncis siciliae cum grege suo vivebat et quotidie oves suas ad pasqua deducebat. incultus et horrendus erat, mente agitabat flagitia et scelera, spernebat leges divinas humanasque et numen deorum. lac ovium et caprarum polyphemo alimentum iucundum praebebat; numquam vinum biberat. ulixes cum nonnullis suis comitinus in speluncam pastoris venit, sed cyclops sacras leges hospitii violavit et socios ulixis immani feritate necavit et devoravit. tum ulixes vehementem iram concepit et vindicare immanitatem et feritatem taetri monstri statuit. itaque per dolum poliphemus neptunum, maris deum, imploravit. nam neptunus cyclopis pater erat et filii precem exaudivit. ulixes enim in itinere ad patriam multis periculis occurit in mari multasque calamitates tolerare debuit, omnes comites et navem suam naufragio perdidit et tandem solus ac nudus in phaeacum insulum devenit.





GRAZIEE!!



Aggiunto 9 minuti più tardi:



se potete scrivete anche i paradigmi dei verbi