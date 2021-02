Versione Latino, Prometeo

Prometheus, Iapeti filius, viros ex luto fingit. Postea, benevolentiā erga terrae incolas, flammam donum viris dare optat. Igitur dolo flammam ex deorum foco eripit et in ferula in terras gerit. Tum dei Prometheum puniunt: in Caucaso eum (acc., = lo) deligant ad saxum clavis ferreis et aquila cotidie membra eius lacerat; sed membra cotidie iterum crescunt. Post multos annos Hercules (nom., = Ercole ) aquilam necat et Prometheum liberat.