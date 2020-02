Versione Latino Orfeo ed Euridice

Orfeo, poeta della Tracia, fu un illustre citaredo e con il suono della lira dilettava gli animi degli dei e degli uomini. Perciò era molto caro agli dei e alle dee. La ninfa Euridice era amata da Orfeo e insieme conducevano una vita felice in un ridente luogo della Tracia. Ma un giorno Euridice fu morsa e uccisa da una vipera. L'infelice Orfeo si diresse in fretta negli Inferi e cercò di commuovere l'animo di Proserpima, regina degli Inferi; infatti desiderava con tutto il cuore il ritorno in vita e sulla terra della donna . Quando giunse negli Inferi, da parte di tutte le anime dei defunti si giunse presso il poeta e si fece un gran silenzio. Allora Orfeo si avvicinò al trono di Proserpina. Pianse molto e la supplicò e alla fine suonò dolcemente con la lira e commosse l'animo della dea. Euridice fu libera, ma il marito non doveva guardare la donna durante il tragitto. Poiché Orfeo incautamente guardò la donna amata, la regina degli Inferi richiamò per sempre la ninfa nel regno delle tenebre.