versione latino molto urgenteee

Tyrannus dolo et audacia patriam oppressam tenet; ergo Graeciae incolae liberi non sunt, praecepta iusta non habent et ob tyranni iniurias semper in periculo vivunt. At, fessi iniquis vitae modis, iusti incolae contra iniquum tyrannum coniurant, concordia animoque pugnant et patriam suam liberant a tyranni impio imperio. In moenia incolae et advenae accurrunt, arma condunt intra moenia et, cum tyrannus unus ad aram appropinquat, pauci delecti viri gladiis et pilis tyrannum petunt et occidunt; nam socii tyranni, pecunia corrupti, non pugnant pro iniquo amico suo, et patriam una cum incolis et advenis liberant.



grazie in anticipo per l'aiuto!!!