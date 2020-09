Versione latino: La vita dello scriba è serena e priva di rischi.

Antiquus Romanus scriba filio suo optat vitam beatam sicut sua est. Tum filium appellat et ei dicit: - Fili mi, scribarum vita secura ac tuta est, contra nautarum agricolarumque vita plena periculorum est. Nautae enim saepe in pelago procelloso ad remotas terras navigant et in vitae periculo sunt. Interdum etiam a piratis oppugnantur. Agricolae magno cum studio aridam humum arant. Frumentum serunt sed interdum ob pluviae inopiam campi arescunt ac agricolae messem amittunt. Multa sunt autem scribarum vitae commoda.



