Versione latino: La Puglia e la Sicilia

Apulia terra est deliciarum plena et natura loci varia et pulchra est: nam in hora maritima multae et antiquae coloniae Grecae sunt, in collibus agricultura floret, uvae et olae maturant et in silvis magna aquarum copia est. Etiam nunc Apuliae uvae et oleae in Europa notae sunt et haec (questa) terra advenis grata est. Incolae insulae Siciliae sunt plerumque agricolae et nautae. Incolae Syracusarum nautae sunt | et cum piratis saepe magna cum nequitia vastant terras externas et sic comparant magnas divitias. In Sicilia pulchrae puellae sunt, oleae et castaneae crescunt, et magnarum rosarum copia ornat insulae villas. Sicilia poetarum patria est et incolae eam etiam Trinacriam appellant.