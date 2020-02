Versione latino la morte di Patroclo

Decem iam annos Graeci Troiam oppugnabant, cum Agamem- non Achilli iniuriam fecit. Is igitur, summo Graecorum duci iratus, a pugna seces- sit diuque pugnare recusavit, quamquam Troiani Graecos usque ad naves reppu- lerant. Tandem Patroclus, Achillis amicus, armis eius indutus, Achillis imaginem sinmulavit, in Troianos territos irrupit et magnam Troianorum cladem fecit: non solum enim Troianos reppulit, sed etiam urbis moenia scanděre temp- tavit. Ita Apollinis iram excitavit, qui in tutela Troiam habebat. Apollo enim iu- venis audaciam non toleravit, et Hectorem in eum concitavit, qui Patroclum iam saucium trucidavit armisque spoliavit