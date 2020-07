Versione latino La leggenda di Tirreno e Lido

La leggenda di Tirreno e Lido

Poiché Tirreno assieme al fratello Lido reggeva il regno della Meonia con grande mitezza, aveva un gran numero di sudditi e nessuno voleva lasciare la patria . Ma la tanto grande bontà dei re fu causa di una grandissima carenza di mezzi. Allora Tirreno e Lido decisero di dividere la folla che non erano in grado di nutrire. A giorni alterni ciascuno teneva lontano la sua parte del popolo dai cibi e la dava ai giochi pubblici: così i cittadini sopportavano più facilmente il digiuno. Ma la fame non poté essere sconfitta e alla fine la necessità vinse. Allora i fratelli tirarono a sorte chi di loro due dovesse andarsene dal regno con la propria parte di abitanti. Tirreno fu designato dalla sorte: lasciò la patria con il suo popolo e si diresse in Italia con le navi; ma morì in mare, che da lui fu chiamato Tirreno. Il figlio Tusco con la sua gente arrivò in Tuscia, territorio che ebbe il nome da lui.