Versione latino: La leggenda di Anna Perenna

Anna, post Didonis sororis mortem, ex aedibus regiis ab Iarba, Numidarum rege, pulsa est, navi Melitam venit, ubi ab incolis benigne accepta est. Sed Pygmalion, eius saevus frater, classe insulam oppugnavit et sororem poposcit. Tum misera mulier rursus vento marisque undis navem commisit et in Latium pervenit,ubi Aeneas cum Lavinia uxore Latinos et Troianos magna iustitia pietateque regebat. Vir Troianus exsulem benigne accepit: "Anna, tuorum et sororis beneficiorum immemor non sum, ideoque semper cara grataque eris". Sed Lavinia invidiam dissimulavit ac insidias hospiti paravit. Tum nocte in somno ante Annae lectum Didonis imago venit et sororem monuit: "Abire propera, soror; tibi enim iniusta nex ab invida regina paratur”.