Versione latino La guerra dei topi e delle donnole

La guerra dei topi e delle donnole

La sciocca superbia è causa di grande rovina, come insegna la favola. Spesso tra le donnole e i topi si verificavano violenti scontri. Un giorno la schiera delle donnole sconfisse un gran numero di tipo con estrema violenza. Subito la debole e scoraggiata massa di topi cercò la salvezza con una veloce fuga e si nascose in tronchi cavi; così evitò una morte orribile. Ma i superbi comandanti dei topi, che portavano sulle loro teste le insegne militari, glorioso simbolo della loro autorità, non riescono ad entrare nei tronchi cavi, poiché le insegne si incastrano nelle strette cavità degli alberi. Così tutte le donnole arrivano e catturano e divorano le sciocche bestiole.