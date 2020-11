Versione latino italiano con analisi logica URGENTE ORAAAA

Alexander,Philippi filius, vir bellicosus est, sed Graecas litteras colit et poëtas valde diligit. Post patria mortem, contra Darium, regem persarum, pugnant.Asiam universam subigit te usque ad terminos indiae pervenit. Homeri libros in pretiosā arcā servat et libenter virorum Troiae historias legit. Luxuriant et divitiarum illecebras spernit; cibum frugaliter sumit cum copiis. QUESTA È LA MIA RICHIESTA NON DEVE ESSERE SOLO TRADUZIONE MA NACHE ANALISI LOGICA (ES. ALEXANDER =SOGG.). GRAZIE!!!