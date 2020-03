versione latino "Fiducia e Speranza"

ciao, potete aiutarmi con questa version? grazie. Romani semper, seu in rebus adversis seu in secundis, fidem servare studebant. Fidem etiam in divorum numero posuerant. Etiam Spem deam existimabant. Deae Spei effigies faciem benevolae mulieris habebat et dextera manu florum fasciculum gerebat. De Spe multas fabulas poetae dixerunt. Nam priscis mundi diebus, cum homines beate vivebant, Pandora amphoram, Iovis munus, incaute aperuit et omnia mala et res adversae terras invaserunt. Sola Spes in amphora mansit. Ex illa die spes in rebus adversis ultimum hominum refugium et solacium est. Nam sine spe malorum series intolerabilis est et hominum misera exsistit (= è, risulta) vita.