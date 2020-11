versione latino entro sta sera, perfavore. Grazie mille!

Entro domani perfavore, grazie!Caesar copias in proximum collem subducit et equitatum contra hostesmisit. Ipse in colle triplicem aciem instruxit legionum veteranorum.Helvetii reiecerunt equitatum nostrum et sub primam nostram aciemsucesserunt. Milites Romani e loco superiore (=più alto) pila miserunt,facile hostium phalangem perfregerunt; postea gladios destrinxerunt etin hostes impetum fecerunt. Ancipiti proelio diu atque acriterpugnaverunt. Nostrorum impetum non sustinebant Helvetii et adimpedimenta per magnam partem noctis pugnaverunt. Tandem Romaniimpedimenta et castra hostium occupaverunt. Helvetiorum superstitesfugerunt et in fines Lingonum die quarto pervenerunt. Romani proptervulnera militum et propter sepulturam occisorum morati sunt (= sifermarono) neque hostes secuti (=inseguirono).