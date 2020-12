Versione Latino entro la sera 7 dicembre

Orphaeus poeta lyrae sono etiam beluas mollit, commovit etiam saxa. Nuptiarum

die (nel giorno) Orphaei sponsa, pulchra nympha Eurydice (nom.sing.), a vipera

mordetur et vitam amittit: multis cum lacrimis vitam relinquit et ad inferos

descendere debet.

Orphaeus flet et diu per silvas errat: “Ubi es, amata mea? Silvae, dicite mihi (a

me): ubi est puella? Fluvie, eam (lei) require!”

Denique ad inferos descendit et lyrae sono animum Proserpinae, inferorum

reginae, movere temptat; nam Eurydicem recuperare optat.

Ad Proserpinae solium accedit et lyra suaviter canit: mortuorum umbrae accurrunt,

monstrum Cerberus tacet, cessant damnatorum supplicia. Denique etiam

Proserpinae animus commovetur et poetae vota a dea exaudiuntur.

Eurydice Orphaeo redditur, sed in via ab inferis ad terram poeta oculos vertere ad

sponsam non debet. Orphaeus gaudio exultat sed apud inferorum portas incaute

oculos vertit: statim sponsa evanescit et poeta frustra retinere temptat.