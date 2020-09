Versione latino: Cincinnato

Per favore aiutatemi!!!Antiquis temporibus Romani cum Aequis, feroci Latii gente, diutinum et atrox bellum gesserunt. Romanorumcopiae ab hostibus acri proelio superatae sunt, multi pedìtes equitesque capti (sunt) vel occisi sunt etMinucius consul cum superstitibus in monte Algido obsidione cingebatur. Cum cladis nuntius Romam allatusest, omnium civium animi timore capti sunt, quia grave periculum communi libertati impendebat. TumLucius Quinctius Cincinnatus, civis probus integerque, dux prudens fortisque in bello, dictator creatus est.Senatores ad Cincinnatum, qui tunc ruri vivebat et trans Tiberim quieto animo agellum suumcolebat, legatos miserunt.Grazie!