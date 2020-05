versione latino 834793749374

qualcuno mi aiuterebbe a tradurre la versione e a rispondere alle domande grazie.



Numquam est certa cum potente societas; sic Phaedrus demonstravit notā fabellā. Olim vacca, capella et ovis in montibus cum leone societatem iunxerunt. Magnum cervum ceperunt: leo partes fecit et sociis magnā cum superbiā dixit: «Ego primam partem tollo quia (“poiché”) leo sum; secundam partem mihi tribuetis quia animalium rex sum; tertiam partem quoque mihi dabitis quia plus (“di più”) valeo; vos vorabo si (“se”) quartam partem tangetis». Sic violentus leo iniuste totam praedam credulis sociis abripuit.



Scegli la risposta giusta tra quelle proposte.

1. Quis est praeda?

a) Cervus

b) Ovis

c) Capella

d) Vacca

2. Cur leo violentus est?

a) Quia praedam in partes non dividit.

b) Quia cum animalibus societatem facit.

c) Quia vaccam, capellam et ovem decipit.

d) Quia suos socios devorat.