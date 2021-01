Versione latino (2984883)

Mi serve entro lunedì quindi niente fretta:Antiquis temporibus puer varius misere flebat. Mater severis verbis filium obiurgabat: "Leo, fera belua, malos pueros devorat". Leo matris verba audiebat et ob praedam laetus erat. Sub vesperum enim villae tacite appropinquabat leo, praedae avidus. Sed mater filium perterritum iucundis verbis placabat atque dicebat: "Filii, si leo venit, eum (traduci "eum" con "quello"necabo". Tum cupida et saeva belua exclamat: "Domina, verba falsa sunt! Altera dicit et altera agit", atque mesta in silvam confugit.Grazie