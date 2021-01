versione latino (296346)

qualcuno mi puo aiutare con questa versione grazie mille

Quoniam coniurati Caesarem interficere statuerant (+infinito), ante

Pompeii statuam in curia eum expectaverunt. Postquam dictator in

curiam intraverat, processerunt contra eum Cimber Tullius et Casca, qui

sicā gulam eius percussit. Tunc alii coniurati accurrerunt dum gladios et

sicas in manibus tenent. Cum inter eos etiam Brutum viderat, quem

tamquam filium amabat, gemuit Caesar: «Tu quoque, Brute, fili mi» et

statim caput suum togā velavit nec plagis restitit. Diu Caesar, apud

Pompeii statuam mortuus (morto) iacuit, donec Antonius cum militibus

armatis supervenit.