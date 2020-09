Versione Latino (286077)

Mi servirebbe urgentemente la traduzione della versione 85 p.391 (Plinio scrive all'amico Pomponio Basso) del libro Latina Arbor. GrazieMagna cepi voluptatem, cum ex ominbus amicis cognovi te, mi Pomponi, -ut iustum est-et optime disponere otium et consumere, habitare amoenissime, et nunc terra nunc mari corpus agitare, multum disputare, multum audire, multum lectitare, cotidie aliquid novi addiscere. Ita oportet senescere virum qui magistratibus amplissimos gessit, ingentes exercitus rexit, totumque se rei publicae, quamdiu potuit, praebuit. Nam et prima vitae aetas et media patriae, extrema nobis impertire debemus. Quando mihi licebit imitari Pomponium Bassum eiusque exemplum pulcherrimae quietis? Quando secessus mei non nomen desidiae sed tranquillitatis accipient?