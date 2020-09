versione latino (282323)

mi potreste aiutare con queste 2 versioni?Porsena, Etruscorum rex, Romam cum ingenti exercitu obsidione clausit. Non timor hostium, sed victus inopia Romanos vexabat: nam Etrusci omnes aditus obstruebant commeatusque accessum impediebant. Tum C. Mucius, iuvenis nobilis generis, senatus consensu in castra hostium atque inde in regis tabernaculum mutata veste penetravit. Hic tamen ob errorem vestitus et ornatus, ferme paris , scribam pro rege sica percussit. Iuvenis Romanus doluit infelicem exitum conatus, sed nec minas nec truces hostium vultus reformidavit: a satellitibus comprehensus, in conspectu Porsenae incredibilem contemptum cruciatuum et mortis ostentavit: nam dexteram manum super foculum ad sacrificium accensum posuit ibique constanti vultu tenuit, donec flammae totam cremaverunt. Tum Porsena, admiratione impulsus, iuvenem dimisit atque ab oppugnatione destitit. Postea Romani Mucio, dexterae usu orbato, Scaevolae nomen indiderunt.questa è la seconda:Maximi et excultissimi omnium populorum antiquae aetatis Graeci et Romani fuerunt. Nullius gentis enim maior fuit gloria aut clarior historia; apud nullum populum aut plures viri insignes floruerunt aut maiorem copiam praeclararum virtutum invenire possumus. Graeci priores optimarum artium initia invenerunt, omnesque doctrinas acerrime et diligentissime perspexerunt: pulcherrimas deorum hominumque imagines sculpserunt aut pinxerunt, suavissima carmina in honorem conditorum urbium aut deorum aut athletarum composuerunt, in omnibus rebus praeclaram laudem obtinuerunt. Romanorum autem maxima fuit virtus in bello, summa aequitas atque sapientia in rebus civilibus; nullus populus enim plures aut potentiores hostes bello superavit aut sapientiores et meliores leges invenit. Itaque Romanorum imperium maximum et iustissimum in terris fuit.grazie mille <3