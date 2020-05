Versione latino (273703)

Buonasera, potete tradurmi questa versione di latino . Grazie.Host exercitum Romanorum obsidebant et Roma in magno pericula erat. Tum consules L. Quintum Cincinnatum dictatorem creaverunt: is communem salutem curare debebat. Cincinnatus parvum agrum apud Romam possidebat et manibus suis colebat. Dum arat Cincinnatus,legati ad eum accesserunt et consulum iussus ei nuntiaverunt. Tum Cincinnatus in agro aratrum reliquit et togam induit. Contra hostes cum exercitu processit et gravi pericula patriam liberavit. Postea in agrum suum remeavit. Hoc egregio facinore Cincinnatus gloriam sempiternam sibi comparavit.