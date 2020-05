VERSIONE LATINO (272197)

Ciao! Avrei bisogno dell' analisi ( sostantivi: caso, declinazione persona e numero Aggettivo, agg. x classe persona e numero Verbo: coniugazione tempo persona e ,se riuscite, paradigma) e della traduzione( se ne avete voglia)di questa versione. Perfavore, ho gia provato tante volte e non sono riuscita a dargli senso.Socratis animus modestia plenus erat. graecus philosophus sapientia pudicitiaque omnes aequales superavit et magnos philosophiae magistros educavit. E tota Graecia adulesentes iuvenesqe apud Socratem conveniebat et philosohi fama in dies crescebat. Atheniensium principus tamen, quia invidi erant, Socratem iniuste accusaverunt et capite damnaverunt. Certa die philosophus, qui res adversas non timebat, aequo animo et firma manu venenum bibit et nobili morte magnum virtutis testimonium omnibus dedit. Quare Socrates semper admirationem movebit eorum qui iustutuam veritatemque super omnia alia amaverint.Mi serve per lunedì.