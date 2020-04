Versione Latino (270711)

grazie in anticipoTradurre:Pygmalion Cypri statuarius erat.ine coniuge vivebat. Interea sculpsit niveum ebur et simulacro feminae formam dedit qua nasci potest.Ita amorem concepit sui operis.Pygmalion oscula dat, munera grata puellis statuae donat: flores mille colorum, liliaque pictasque pilas.Dat digitis gemmas et longa monilia collo; leves margaritae aure pendent.Pygmalion ad Veneris aram venit et oravit:"Sit mea coniux similis eburneae puellae!"Ut statuarius domum rediit, simulacrum petit et...illa puella viva erat!Huic matrimonio Venus adest.(PYGMALION DA OVIDIO , METAMORPHOES)